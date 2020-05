Oggi scade l'ultimatum alle tv. Il 13 giugno si parte coi recuperi?

Oggi alle 15 andrà in scena il consiglio di Lega con due argomenti in agenda: ripartenza e tv (la posizione resta quella di richiedere il pagamento della sesta rata). Oggi scadrà l’ultimatum ai broadcaster. Se Sky, Dazn e Img non avranno presentato una lettera impegnativa con riferimento alle modalità di pagamento imminente, la Lega partirà con i decreti ingiuntivi. L'idea del ministro Spadafora è di trasmettere in chiaro una diretta-gol del campionato, stile modello tedesco, ma per la Serie A è un'ipotesi molto più complessa, considerando che oggi qualsiasi trasmissione in chiaro sarebbe in contrasto con la legge Melandri. Servirebbe, dunque, un intervento del governo stesso. Sarà invece riproposta nella riunione col governo la trasmissione in chiaro degli highlights delle gare immediatamente dopo il 90’.

Fronte ripartenza: per la Lega il 13 giugno resta la data auspicabile per il ritorno in campo. Tra le società c'è chi spinge per cominciare con i recuperi della 25esima giornata. Le altre ipotesi restano quella di ripartire con tutte le dieci partite della 27esima o addirittura con la Coppa Italia. L’idea playoff-playout, sgradita alla maggioranza, è ora un'ipotesi remota.

(Gasport)