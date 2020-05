Occhi su Miranchuk se Micki non resta. Attesa per Smalling

La Roma cercherà di trattenere a Trigoria Smalling e Mkhitaryan, ma nel frattempo si guarda intorno per non farsi trovare impreparata nel caso i due giocatori dovessero lasciare Trigoria. Attualmente l'armeno ha più possibilità di essere confermato rispetto all'ingelese. Smalling infatti ha legato il suo futuro alla qualificazione alla prossima Champions mentre per Mkhitaryan la coppa da giocare nella prossima stagione non farebbe differenza. Dall’Inghilterra nelle ultime ore è filtrata la notizia che l'Arsenal sarebbe disposto a scendere con la richiesta accontentandosi di 11.5 milioni euro, mentre il Manchester United per Smalling resta fermo ai 23-25 milioni di euro. In ogni la Roma cercherà di prendere due giocatori: un vice-Dzeko e un terzino destro. Dalla Russia è rimbalzata anche la voce di un interessamento ai gemelli Miranchuk del Lokomotiv Mosca, valutati tra i 13 ed i 15 milioni l’uno. Non dovesse restare Mkhitaryan, potrebbero essere un’idea. Mentre al posto di Smalling potrebbe arrivare il giovane Todibo dal Barcellona.

(Gasport)