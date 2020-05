Nuno Campos: “Visionati tanti giocatori”

Nuno Campos, vice allenatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al portale portoghese tribunaespresso.pt in cui ha raccontato l'esperienza durante i suoi primi mesi a Trigoria e le sue impressioni sul calcio italiano. Queste le sue parole:

"Insieme a Paulo Fonseca, durante questo periodo di quarantena, abbiamo visionato molti giocatori interessanti. È un lavoro difficile rispetto a quello a cui eravamo abituati. All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà ma la Roma è un club fantastico. Questo è considerato l’anno zero per tutti, è l’anno in cui abbiamo iniziato a costruire un’idea di gioco e una squadra forte. Penso che abbiamo già gettato le basi per essere migliori la prossima stagione. L’obiettivo è arrivare al quarto posto".

(Corsera)