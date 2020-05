Nodo contratti in scadenza. I club ora temono il caos

Domani è in programma un vertice tra Fifa, Leghe e rappresentanti di club e calciatori per trovare una linea comune in merito alla scadenza dei contratti dei giocatori. Una questione che in Serie A coinvolge un centinaio di persone e che dovrà essere risolta individualmente. La Fifa non ha alcun potere coercitivo, ma ha raccomandato alle Federazioni di prolungare i contratti fino al prossimo termine della stagione. Qualora un giocatore non accettasse di estendere il proprio contratto con l'attuale club per trasferirsi in quello con cui ha già un accordo, non potrebbe comunque giocare. Nella riunione di domani, inoltre, si discuteranno anche i termini delle finestre di mercato: le Federazioni potranno chiedere fino a 10 giorni prima dall'inizio della sessione (ovvero 10 giorni prima del 1° luglio) di spostare le date, ma la durata non deve superare le 12 settimane.

(Tuttosport)