Niente stadio, il futuro del tifo in una app: si fischierà e si canterà dal divano di casa

Il mondo del calcio è stato travolto, come tutto il resto, dalla pandemia dovuta al Coronavirus. Al punto che, in Giappone, si progetta un'applicazione che punta a far sentire la voce del tifoso direttamente dal divano di casa, almeno fin quando non sarà possibile rientrare allo stadio.

La Yamaha Corporation, nota per la produzione di strumenti musicali e dispositivi elettronici, sta sviluppando un sistema che permetterà di applaudire, incitare o anche fischiare i giocatori in campo attraverso il proprio smartphone. Tutti questi segnali saranno trasmessi all'unisono e in diretta dentro lo stadio da altoparlanti imponenti situati all'interno dell'impianto di gioco, in grado di riprodurre gli effetti generati dai tifosi come quando erano presenti sugli spalti.

(Corriere dello sport)

