Napoli: blitz all'allenamento, tensione tra Gattuso e gli "007" della Figc

Ieri a sorpresa a Castel Volturno si sono presentati gli ispettori della Federcalcio, piombati al "Training Center" per controllare da vicino gli allenamenti del Napoli. Ma gli "007" della Figc si sono trovati di fronte soltanto Gattuso: «Mi dispiace per voi, avete fatto un viaggio a vuoto: il Napoli è una società seria, qui si rispettano le regole...Cosa pensavate di trovare? Abbiamo filmato tutto con i droni, per sei giorni di fila. Non abbiamo niente da nascondere, ci sono anche le immagini», ha tuonato l'allenatore azzurro.

Quasi tutti i giocatori erano già andati via. Per questo gli ispettori federali hanno sbagliato anche la tempistica del loro blitz. Il club, tra l'altro in attesa dell'esito del quarto tampone a cui sono stati sottoposti tutti i tesserati nell'arco di dieci giorni, ha preso malissimo la visita degli ispettori.

(La Repubblica)