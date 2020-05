Napoli, Bari e Palermo pronte ad ospitare la A

Antonio De Caro, sindaco di Bari e pure presidente dell’Anci, rilancia e propone di spostare il calcio al Sud. Bari, Napoli, Palermo. Sono tre grandi città, sono tre città che potrebbero ospitare la ripartenza del campionato. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, è sulla stessa linea. Chi invece resta in dubbio è Leoluca Orlando, primo cittadino di Palermo: " L’idea, in attesa che torni in alto il Palermo, è accattivante, ma gli stadi vuoti ci portano a emozioni negative come quelle che stiamo vivendo col Covid".

(gasport)