Morto l'ex migrante della Roma: infarto

E' morto ieri notte a Roma all'età di 21 anni Joseph Bouasse Ombiogno Perfection, ex calciatore della Roma Primavera, stroncato da un malore nella sua casa ad Acilia. Era arrivato in giallorosso nel 2015, notato dai dirigenti durante un'amichevole contro il Liberi Nantes, squadra di Terza Categoria composta da giocatori rifugiati e richiedenti asilo politico. Arrivato in Italia dal Camerun, convinto da un sedicente procuratore, poi fu abbandonato alla stazione Termini ed accolto dal Liberi Nantes.

Totti, Nainggolan e De Rossi i suoi idoli, e spesso si è allenato con loro in prima squadra ai tempi di Spalletti («Aveva una maturità e un'umiltà difficili da trovare in un ragazzo di quell'età»). «Aveva un fisico prorompente, ma non puntava solo sulla forza, era un calciatore molto tecnico», così lo ricorda Alberto De Rossi. Nel 2017 era passato al Vicenza prima delle esperienze in Romania al Gas Metan e Cluj.

(Il Messaggero)