Mercato a due facce

A Trigoria si preparano all'ennesima rivoluzione che andrà in scena durante la prossima sessione di mercato. I conti del club infatti rendono necessario un nuovo stravolgimento della rosa a disposizione di Fonseca: l'intenzione di Petrachi sarebbe quella di limitare al massimo i danni cedendo giocatori considerati in esubero (Olsen, Karsdorp, Florenzi, Fazio, Jesus, Coric, Gonalons, Perotti, Pastore, Schick e Defrel). Attualmente però l'unico giocatore, tra quelli in eccesso, l'unico giocatore ad essere stato piazzato è Defrel (al Sassuolo per 9 milioni), mentre monetizzare le altre cessioni sarà tutt'altro che semplice, anche se l'ammortamento di alcuni cartellini potrebbe rappresentare un'ancora di salvezza per il club. È il caso di Florenzi (che a bilancio figura a 1,3 milioni), Fazio (ammortizzato), Juan Jesus (1,9), Gonalons (2) e Perotti (2,079). Ci sono poi Coric (5,3), Olsen (6,8) e Karsdorp (6,6). Ma non saranno solo loro a partire. Oltre a Schick - serve l'accordo con il Lipsia sulla cifra del riscatto - i principali indiziati a partire sono Under e Kluivert.

In entrata invece gli obiettivi sono chiari: servono un vice-Dzeko individuato in Kean, un terzino destro (piace Tomyasu) e i due sostituti di Smalling (Vertonghen) e Mkhitaryan.

(Il Messaggero)