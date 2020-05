Malagò: "Via il 13 giugno al 99%, ma chissà se si finisce. Ci vuole pure un piano B"

Al termine della giunta del Coni a cui ha partecipato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha detto: «Ci sono grandissime probabilità (in una precedente intervista a Radio 2 aveva detto al 99 per cento, ndr) che il campionato parta, ce ne sono di meno, non so di quanto, che una volta partito il campionato finisca». Per questo ritiene necessario un piano B: «La serie A ha fatto e sta facendo di tutto per ricominciare il campionato. Ho detto che era ed è oggi un diritto-dovere che si debba portare avanti questo per gli interessi economici che muove e per tutte le implicazioni. Non posso che applaudire. Ho sostenuto e sostengo ancora oggi più di prima la necessità di un’alternativa nel caso non dovesse andare tutto a buon fine».

Sulla quarantena invece: «So che si tratta di un elemento di grande complessità, non so se può essere rivisitato, ma non mi appassiona questa competizione fra medici. L’ultima parola spetta al governo e al Comitato tecnico-scientifico, non mi sento di escludere che questa norma venga rivisitata ma non entro nel dettaglio».

