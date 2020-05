L’uomo della Roma socio di Carrai

Nella galassia societaria di Marco Carrai spunta un nuovo pianeta. Si chiama Salzenberg Ai ed è stata costituita lo scorso 2 marzo a Firenze davanti al notaio Filippo Russo con un capitale sociale di 10.000 euro. Oggetto sociale: «lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi ad alto contenuto innovativo», si legge negli atti depositati nella banca dati della Camera di Commercio. La Salzenberg ha come presidente Carrai, è partecipata al 35% dalla Cognitive technologies e al 65% dalla Marzocco investments.

Nel cda della Salzenberg c’è anche Alessandro Barnaba. Nato a Roma nei 1973, laureato alla Luiss e domiciliato a Londra, a meno che non si tratti di un caso di omonimia, Barnaba da 20 anni è un banchiere di Jp Morgan, alfiere della squadra italiana del colosso Usa di cui attualmente - si legge sul suo profilo Linkedin - è global chairman per l'Investment banking. In questi ultimi mesi il suo nome è comparso sui siti dei tifosi della Roma, perché sarebbe stato l'uomo chiave della trattativa che ha portato Dan Friedkin sul ponte di comando del club giallorosso. Si legge su ilromanista.eu che «per Jp Morgan ha messo d'accordo James Pallotta e Friedkin e riceverà in ricompensa, oltre al saldo della fattura a sei, o magari a sette zeri, anche un posto nel futuro consiglio di amministrazione della nuova Roma americana».

(La Verità)