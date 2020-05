Lovren, Mandragora e Kean: Roma, è mercato creativo

La Roma studia un modo per muoversi sul mercato. Per la retroguardia l’obiettivo numero uno è Dejan Lovren, centrale del Liverpool che ha il contratto in scadenza nel 2021. Con 5 milioni potrebbe essere acquistato, anche se poi il croato dovrebbe accettare 3 milioni a stagione. Le alternative sono Vertonghen e Todibo. Discorso diverso per il centrocampo. Nonostante la stima di Fonseca per Cristante, resta vivo lo scambio con Mandragora con la Juventus, anche perché l’operazione potrebbe far ottenere plusvalenze a entrambe le società. Altra formula ancora poi per il reparto avanzato: grazie all’opera di mediazione di Raiola infatti si opera intorno al prestito con obbligo di riscatto di Kean dall’Everton. Non impossibile, anche perché la squadra di Ancelotti è quella più calda sul fronte Under e non è escluso che si possa mettere in piedi un giro comodo per tutti. Non è da sottovalutare poi l’amicizia che lega lo stesso attaccante azzurro a Zaniolo, cementata in Nazionale.

(gasport)