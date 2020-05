Lo strano caso della Coppa Italia, da intralcio a spot per la ripresa

Una piccola vittoria di Vincenzo Spadafora. Il calcio italiano riparte e lo farà in chiaro, proprio come voleva il ministro dello Sport. Si ricomincia con la Coppa Italia, il 13 e il 14 giugno.

Alla fine la competizione più bistrattata sarà al centro dell'attenzione. Felice la Rai, che detiene i diritti (si prevedono grandi incassi pubblicitari), non scontenti i club, e nemmeno le tv a pagamento (Sky e Dazn), che potranno rifarsi qualche giorno dopo con il campionato, che però non sarà visibile in chiaro.

Nelle idee del ministro Spadafora c'era proprio un ritorno soft, e le due partite di Coppa (una a Torino, una a Napoli), più la finale (a Roma), come una specie di prova generale in vista della ripartenza del campionato, che poi dal 19/20 attirerà l'attenzione delle tifoserie di tutta Italia.

(Il Messaggero)