Lo scatto della Lega: iter velocizzato, nuovo protocollo già da Spadafora. Oggi l'esame Cts

In un pomeriggio la Lega di serie A ha confezionato il nuovo protocollo per gli allenamenti, poi condiviso con la Federcalcio e la sua commissione medica. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha ufficializzato ieri sera di aver ricevuto il documento, che andrà all'esame del Comitato Tecnico Scientifico. Vista la complessità della materia, è da escludere una fumata bianca oggi. Però è chiaro che si procederà velocemente (3-4 giorni?). I principali cambiamenti: niente più ritiri blindati, a ogni sessione ci sarà il termo scanner che misurerà la temperatura e chi ha più di 37,5 dovrà tornarsene a casa. Cambia anche la frequenza dei tamponi, che saranno effettuati ogni 4 giorni.

Ma la novità più grande riguarda la procedura da seguire in caso di positività. Dopo aver disposto l'immediato isolamento della persona, sarà tutta la squadra ad andarsene in isolamento per due settimane, ma all'interno del centro sportivo e proseguendo gli allenamenti. Disposizione che non risolve il problema durante il momento agonistico della ripresa del campionato. Su questo c'è una sorta di tregua: si dovrà aspettare lo sviluppo della curva epidemiologica nei prossimi 10-12 giorni.

Il processo che ha portato al nuovo documento non è stato semplicissimo. Prima dell'invio alla Federazione del testo preparato dalla Lega, il presidente della Lazio Lotito ha chiesto di poterne prendere visione. Richiesta che per il presidente Dal Pino non poteva essere soddisfatta: il nuovo protocollo avrebbe dovuto allo stesso modo essere inviato agli altri club, da cui magari avrebbe dovuto recepire eventuali correzioni.

(Gasport)