L’incrocio di Cordoba. Per un Pastore che va un Bustos che arriva?

Entrambi nati a Cordoba, le strade di Javier Pastore e Nahuel Bustos potrebbero incrociarsi: l'uno vuole onorare il contratto con la Roma fino al 2023 e poi chiudere la carriera in patria al Talleres, club in cui milita Bustos, che invece vorrebbe approdare in Europa. In estate la Roma dovrà fare i conti con un budget ristretto e per il ruolo di vice-Dzeko spunta proprio Bustos: giovane, costa intorno ai 10 milioni e all'occorrenza trequartista. Il classe '98 interessa anche a Valencia, Milan e Siviglia dell'ex ds Monchi che lo avrebbe fatto seguire già ai tempi della Roma.

«Vorrei terminare i tre anni che mi restano alla Roma nel modo migliore possibile e poi tornare in Argentina, al Talleres. Sono quattro anni che ho offerte dalla Cina, ma non mi interessa», ha dichiarato invece Pastore. (Gasport)