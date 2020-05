Apprendo la notizia che la serie A ripartirà il 20 di giugno con l'entusiasmo di un idiota. Un bambino che ritrova, dimenticato sotto il divano, un suo giocattolo smarrito. Devo vergognarmi, dopo aver letto notizie tremende e molto più importanti? Un poco sì, un poco no. Il ritorno del calcio sarà il trionfo degli idioti come me, ma anche la rivincita del gioco sulla tragedia, della normalità sull'eccezione.

(La Repubblica - dalla rubrica 'L'amaca' - M. Serra)