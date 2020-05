Lega Serie A, retroscena Lotito: chiede di visionare il nuovo protocollo. 'No' di Dal Pino

"Ora sei anche virologo?". La sua voglia di far riprendere a tutti i costi il campionato per puntare allo scudetto è nota, ma Claudio Lotito sembra aver davvero preso alla lettera la battuta che Andrea Agnelli gli fece mesi fa, allo scoppiare dell'emergenza coronavirus. L'ennesimo episodio che ha visto protagonista il presidente della Lazio è andato in scena ieri, quando la Lega Serie A stava lavorando al nuovo protocollo sugli allenamenti da inviare alla Figc.

I dettagli dell'episodio sono stati svelati dal quotidiano sportivo, quando Lotito ha chiesto di poter prendere visione del nuovo documento prima dell'invio in Figc. Richiesta che non è stata accolta dal presidente Dal Pino, che per accontentarlo avrebbe dovuto inviare il testo anche agli altri club. Lotito ha dovuto poi desistere, non senza aver "ricordato - si legge testualmente nell'articolo - di avere una preparazione in medicina parlando di un metodo innovativo e più rapido di monitoraggio sui giocatori"

(Gasport)