Lega, segnali di pace al governo. Un nuovo protocollo o è finita

Si placano i toni della discussione sulla ripresa della Serie A, come testimoniato dall'intervento del presidente della Lega Dal Pino, che ha sì espresso la voglia di tornare a far giocare le partite ma in uno spirito di collaborazione con il Governo.

Le speranze di tornare a giocare sono ridotte, ma ci sono. Decisiva sarà la prossima settimana, quando si incontreranno Comitato tecnico-scientifico, commissione medica Figc e medici sportivi, per provare ad individuare finalmente un protocollo soddisfacente.

(Corsera)