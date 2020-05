Lega e tv: fumata nera. Si va in tribunale?

Ieri l'ad di Lega di Serie A, Luigi De Servio, è stato impegnato in una call con i rappresentanti dei due licenziatari tv, Sky e Dazn e con Img, intermediario per l’estero. Nessun colpo di scena, ognuno è rimasto sulle proprie posizioni. De Siervo può rivalersi sulle tv in tribunale: se la Lega non ottiene i pagamenti, ha il mandato per ufficializzare i decreti ingiuntivi e di procedere direttamente per vie legali.

I club chiedono il rispetto delle scadenze attuali a cui poi potranno seguire confronti per gli sconti del prossimo anno, Sky chiede sia fatto subito: 120 milioni di sconti se il campionato ripartirà, 255 in caso di stop definitivo, proposta ritenuta irricevibile dalla Lega. Sul tavolo resta l'offerta di vc Capital Partners.

(Gasport)