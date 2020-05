Lega A, domani decreto ingiuntivo contro Sky

In attesa di conoscere quale sarà il destino della Serie A, continua la discussione tra Lega ed emittenti televisive in merito al pagamento dell'ultima rata. Come apprende l'agenzia di stampa, nella giornata di domani sembra che la Lega depositerà un decreto ingiuntivo nei confronti di Sky, a causa del mancato pagamento della sesta rata della stagione in corso, alla quale l'emittente satellitare chiede di ricevere uno sconto che si aggira intorno al 15-18%. Per quanto riguarda Dazn e Img non sembrano esserci problemi, con le emittenti che hanno dichiarato la volontà di pagare la rata rimanente.

