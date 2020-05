Le tv non pagano e il gruppo Cvc tratta con i club

La questione relativa ai diritti televisivi continua a rimanere argomento di grande discussione tra le squadre di Serie A e le emittenti. Queste ultime infatti starebbero chiedendo alla Lega uno sconto sull'ultima rata da pagare per la stagione 2019/2020, oppure una dilazione di pagamento alla prossima stagione. Alcuni club sono irremovibili, mentre altri stanno provando a spingere per calmare la situazione, in vista di accordi futuri. Intanto, come riportato dal Sole 24 Ore, il gigante degli investimenti Cvc starebbe discutendo con i club per l'acquisto dei diritti decennali della Serie A. Per alcuni una mossa per far cedere le emittenti, per altri qualcosa di molto concreto.

(Il Messaggero)