Le allusioni di Lotito e i numeri della Lazio. E' la società di A con più rigori a favore e meno contro

Fanno discutere le allusioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, su Juventus-Inter. La Procura federale sta valutando gli estremi per un deferimento, ma l'idea di un complotto anti-Lazio per frenare la corsa scudetto serpeggia da mesi. Prima dello stop al campionato, ad esempio, il portavoce biancoceleste Arturo Diaconale scriveva su Facebook: «La paura è che il campionato in corso faccia la fine di quello interrotto dallo scoppio della Grande Guerra nel 1915 e che come allora l’interruzione divenne l’occasione per negare alla Lazio il riconoscimento di uno scudetto conquistato sul campo. (...) Non sarà facile imbrogliare il presidente Lotito».

Timori e accuse che stridono con alcuni numeri ed episodi: se ad esempio si prendono in esame i calci di rigore, la Lazio è la società ad averne avuti di più a favore (14). Genoa, Lecce e Roma sono seconde con 9 rigori, la Juventus è a quota 8. Il primato della Lazio è anche nei rigori subiti: solo 3, come l’Inter. La Juve ne ha subiti 8. Non solo i rigori, ma anche alcune valutazioni che hanno fatto arrabbiare gli avversari dei biancocelesti: all’8a giornata, il 19 ottobre, Lazio-Atalanta termina 3-3 dopo un recupero della squadra di Inzaghi che nel primo tempo era sotto di tre reti, un punto acciuffato anche grazie a due rigori concessi dall’arbitro Rocchi per due falli su Immobile. In Lazio-Juve, il 7 dicembre, a tenere banco sono gli errori dell’arbitro Fabbri. Il 16 dicembre a Cagliari è il giorno del maxirecupero di 7 minuti e 30” dell’arbitro Maresca: la Lazio, sotto di un gol, pareggia al 94’ e rimonta 2-1 all’ultimo istante. Nel derby contro la Roma, alla 21esima giornata, al 49' Kluivert va giù in area di rigore dopo un contatto con Patric. Calvarese indica il dischetto, salvo poi cambiare idea al Var. E ancora: 19 febbraio, 23esima giornata, la Lazio al "Tardini" vince 1-0, l'arbitro Di Bello nega due rigori al Parma. (Gasport)