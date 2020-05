La Sud Corea battezza il gol. Niente festa e ci si dà di gomito. Come sottofondo un brusio

Mentre l'Italia aspetta di conoscere quale sarà la decisione del Governo in merito alla ripresa del calcio giocato, in Sud Corea si è assistito alla ripresa del massimo campionato giocato seguendo regole ferree che tutti gli atleti devono obbligatoriamente rispettare. In impianti totalmente deserti sono andate infatti in scena le prime partite caratterizzate dalla volontà di ripresa dopo il virus. Atleti in panchina con le mascherine, borracce d'acqua personalizzate per ogni atleta, vietato sputare in mezzo al campo e soprattutto vietato abbracciarsi e darsi la mano, al massimo il gomito. La possibilità di riprendere non è certa in Italia, ma il modello da seguire potrebbe già esser stato tracciato.

(corsera)