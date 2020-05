La sfida di Fonseca: "E' ancora difficile ma giusto giocare"

"Quando si tornerà a giocare, bisognerà rispettare una serie di misure di sicurezza necessarie. Sono misure indispensabili, che trovano il mio sostegno, anche se sarà per me difficile poter fare a meno della passione dei tifosi", così Paulo Fonseca ai media portoghesi attraverso una lettera ha raccontato la voglia di ripartire e il suo disagio nell'immaginare un calcio senza abbracci.

Sul fronte societario è congelata la trattativa per la cessione del club a Dan Friedkin, con Pallotta e soci alla ricerca di finanziatori. E vari rumors portano ad alcuni fondi in Arabia Saudita, tra cui quello legato al principe ereditario Muhamad bin Salman, già in movimento per acquistare il Newcastle. Non sembrano esserci conferme dirette di questo specifico interessamento, anche se lo stesso Friedkin aveva aperto un dialogo con degli intermediari di fondi arabi alla ricerca di soci che potessero affiancarlo in un secondo momento nella sua avventura italiana.

(La Repubblica)