La Serie A riparte da Conte

La Serie A continua a rimanere divisa tra coloro che vorrebbero si terminasse qui la stagione e coloro che invece a tutti i costi vorrebbero continuare per concludere il campionato normalmente. In attesa di avere nuovi sviluppi, quest'ultima posizione sembra essere oggi quella con più possibilità di avverarsi. Infatti uno spiraglio per la ripartenza sembra arrivare anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che sarebbe favorevole alla ripresa delle attività. Inoltre un aiuto, a livello calcistico ovviamente, potrebbe arrivare in questi giorni dalla Germania, dove la Cancelliera Merkel sarà chiamata a decidere del futuro della Bundesliga, ma in molti già parlando del 15 maggio come possibile data per la ripresa del campionato tedesco.

(Il Messaggero)