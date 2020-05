La Roma punta quota 120 per fare la rivoluzione

Alla Roma servono circa 120 milioni per raddrizzare i conti. Introiti che probabilmente arriveranno dallo sfoltimento della rosa: il club vuole portare infatti il numero dei giocatori a disposizione di Fonseca da 28 a 23. Ed ecco perchè Under, Kluivert e Schick hanno già virtualmente la valigia in mano, questo il listino prezzi: 30 milioni per il turco, 40 per l’olandese e 29 (già fissato) per Schick. Ma la lista dei giocatori in uscita non finisce qui: oltre a rientranti Gonalons, Olsen, Coric, Florenzi e Karsdorp, Petrachi cercherà di piazzare anche Perotti, Fazio, Pastore. Una cosa è certa: i 120 milioni che servono prescindono dai circa 60 della ricapitalizzazione e sono un mix fra plusvalenze (la maggior parte) e necessità di liquidità.

(Gasport)