La Roma chiede a Pellegrini i gol della trasformazione

Gli manca solo una maggior confidenza con il gol. Per il resto, il bagaglio tecnico di Lorenzo Pellegrini è da manuale. «Però è vero, mi piacerebbe segnare qualche gol in più. Devo migliorare lì e nella fase difensiva», ha ammesso lui stesso qualche giorno fa. E questo è l’obiettivo anche per la ripresa della stagione, quando la Roma avrà bisogno di lui per la corsa alla prossima Champions League.

Nei giorni scorsi il commento del ct Mancini: «Pellegrini è un giocatore polivalente, offensivo, che nella Roma a volte ha giocato anche tra i due di centrocampo. Quando può offendere però è meglio, perché comunque ha il gol dentro.». La trasformazione a cui sta lavorando anche Paulo Fonseca è quella di tenerlo sempre più vicino a Dzeko, per poter sfruttare meglio gli spazi creati dal centravanti

(Gasport)