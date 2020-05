La Roma aspetta Zaniolo. Pronta la fase 2 col pallone

La Roma è tornata ieri a lavorare a Trigoria, come la scorsa settimana cioè evitando esercitazioni in comune, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Prima della seduta tutti i giocatori e lo staff si sono sottoposti quarto ciclo di tamponi. All'arrivo al "Fulvio Bernardini" a tutti è stata misurata la temperatura, poi ognuno è andato nella stanza assegnata e, dopo essersi cambiati, sono andati fino al campo muniti di mascherina. All’ingresso del centro sportivo è stato allestito un punto di distribuzione in cui i giocatori possono recuperare mascherine, bottigliette d’acqua personali e gel disinfettante. A fine seduta i calciatori sono tornati a casa.

Zaniolo migliora giorno dopo giorno e, dopo aver testimoniato sui social i suoi progressi nei giorni scorsi, ora dovrà passare alla fase 2, cioè quella del lavoro con il pallone. Il suo obiettivo, bilancio della Roma permettendo, è rimanere a lungo in maglia giallorossa. (Corsera)