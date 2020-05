La ripresa degli altri: la Spagna punta all'11, Danimarca in campo coi tifosi via Zoom

Tempo di ripartenza per il calcio anche oltre i confini italiani. In Spagna era atteso per ieri il calendario delle prime 4 giornate degli 11 turni della Liga che ancora restano da giocare. Con ogni probabilità bisognerà attendere domenica sera, quando il presidente Javier Tebas ufficializzerà la ripresa: il possibile via l'11 giugno alle 22 col derby di Siviglia. Si attende solo l'ultimo ok dal Ministero della Sanità.

Dopo Siviglia-Betis, calcio in tv (a pagamento) tutti i giorni fino al 12 luglio. Il 19 luglio è la data fissata per la fine della Liga: resta un discreto margine per le squadre impegnate in Europa di rifiatare e prepararsi a Champions ed Europa League. Si giocherà alle 17.30 (solo sabato e domenica), alle 19.30 e alle 22.

Ieri intanto è ripartita anche la Superligaen danese, con una novità andata in scena in Aarhus-Randers (1-1): sul lato opposto alle panchine sono stati installati 8 megaschermi ognuno dei quali ospitava 25 tifosi collegati alla partita via Zoom.

(Gasport)