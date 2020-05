La Lega ora minaccia anche Dazn e Img. In tribunale come Sky se non pagano la rata

La battaglia legale tra Lega e tv rischia di aprirsi anche con Dazn e Img, Se durante la prossima settimana i due licenziatari non presenteranno una lettera impegnativa di pagamento, scatterà il decreto ingiuntivo anche per loro. L'epilogo della vicenda per Dazn e Img potrebbe essere lo stesso andato in scena con Sky. Se Dazn e Img non si impegneranno formalmente nel pagamento, verranno portati in tribunale come è già successo. E non solo: la Lega ha escusso la fideiussione emessa da Comcast, cioè la garanzia a cui aveva provveduto la capo gruppo, e in più minaccia una causa anche per danno di immagine.

(Gasport)