La Lazio e la partitella negata. Violato il Dpcm a Formello?

Della partitella della Lazio che sarebbe andata in scena mercoledì a Formello ne ha scritto ieri il "Corriere della Sera" pubblicando anche una foto per documentare le «sfide 3 contro 3» in violazione del Dpcm che permette solo allenamenti individuali. La Figc ha annunciato poi di aver attivato un pool ispettivo della Procura per verificare il rispetto dei protocolli sanitari. Dal club biancoceleste nessun commento ufficiale anche se da Formello filtra un'altra versione: non una partitella, ma solo un esercizio a gruppi di tre giocatori, distanziati dieci metri fra loro.

E' intervenuto il medico sociale Ivo Pulcini: «A me non risulta - ha detto a Radio Punto Nuovo - Parliamo di foto vecchie messe a corredo del pezzo di cui si parla. Un controllo da parte mia? Io non ero a Formello, ho chiesto e mi è stato detto che quella ricostruzione non corrisponde al vero e che la società avrebbe smentito. Del resto, se fosse stato vero sarei stato costretto a dimettermi».

(Gasport)