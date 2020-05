Kluivert e Pastore: "Fateci riprendere gli allenamenti"

La Roma fa sentire la propria voce: sono in diversi a chiedersi perché non sia possibile avvalersi del centro sportivo di Trigoria, sanificato e rinnovato, mentre invece si debba ripiegare su parchi e strade sul lungomare. Se lo chiede, da Boston, anche il presidente Pallotta.

Nella giornata di ieri sono stati Kluivert e Pastore a chiedere a gran voce di poter tornare ad allenarsi seriamente, ma non solo: anche il preparatore della Roma Maurizio Fanchini ha spiegato come l'allenamento nel centro sportivo sarebbe molto più indicato anche per tutelare i calciatori dal rischio infortuni, senza contare il rischio di assembramenti nel caso in cui i calciatori vengano visti allenarsi dai tifosi.

(Gasport)