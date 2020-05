Karsdorp, Florenzi e Schick: tesoretto da 45-50 milioni

La Roma potrebbe incassare 50 milioni da un terzetto di giocatori considerato in esubero: Schick (valutato circa 25 milioni, sconto incluso), Florenzi (12-15) e Karsdorp (8- 10), con inoltre un risparmio lordo sul monte ingaggi di 13-14 milioni.

Per l'attaccante ceco si troverà un accordo con il Lipsia, che vuole uno sconto sui 29 milioni iniziali, per i due terzini invece il discorso è più complicato. Florenzi difficilmente resterà a Valencia, ma ha tanti estimatori (come il Siviglia dell'ex ds Monchi e la Fiorentina). Il Feyenoord vorrebbe tenere l'olandese, ma ha una situazione contabile preoccupante e punta così al rinnovo del prestito oneroso spostando il riscatto al 2021 di circa 5-6 milioni. La Roma preferisce far cassa.

(Gasport)