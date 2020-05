Juan Jesus emarginato ma fedele: «Non vado via»

Juan Jesus si sente a tutti gli effetti parte del gruppo, nonostante Fonseca gli abbia fatto capire più o meno di non considerarlo nelle rotazioni. In scadenza nel 2021, vorrebbe legarsi ancora a lungo alla Roma, come dichiarato in un'intervista al sito ufficiale del club: «Ancora devo fare tante cose per questa società e mi piacerebbe rimanere qui veramente per tanti anni perché sto bene, la mia famiglia anche, mio figlio è nato qui, non ho un motivo per andare via». La Roma non è dello stesso avviso, complice anche un ingaggio importante.

(Gasport)