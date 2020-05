Ispettori federali visitano Trigoria

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Ad assistere alla penultima seduta di allenamento della settimana della Roma c'erano anche tre ospiti a sorpresa. A Trigoria hanno infatti accolto gli ispettori della Procura Federale incaricati di verificare il rispetto dei protocolli sanitari e lo stato del centri di allenamento (lo stesso controlla è toccato anche al Milan e al Lecce, mentre la scorsa settimana era stato il turno di Fiorentina, Lazio e Napoli. Oltre a seguire la giornata di lavoro guidato da Fonseca - la società è stata avvertita con una Pec inviata dalla Procura Figc alle 10 di ieri mattina - sono stati acquisiti i documenti relativi ai tamponi ed ai test sierologici, che devono essere eseguiti con scadenze temporali dettagliate dal protocollo varato in vista della ripresa del campionato. Intanto Veretout ha messo a tacere tutte le voci cà smentite dal suo procuratore Giulffredi - su una possibile cessione ad appena un anno di distanza dall'approdo in giallorosso: «Sono molto felice a Roma, voglio rimanere il più a lungo possibile. Lavoto - ha detto ha Bein Sports - ogni giorno per migliorare, ho ancora molto da imparare. Vogliamo tutti riprendere a giocare».