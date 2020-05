Interviste e social. La fase 2 di Kluivert: "Mi manca lo stadio"

Mentre la Roma ha ripresa a far allenare i propri tesserati all'interno di Trigoria per gli allenamenti individuali, il giovane talento della Roma, Justin Kluivert, continua a essere il più attivo sui social network. L'olandese infatti ha aperto un canale YouTube in cui potrà parlare apertamente e rispondere a tutte le domande dei tifosi. In particolare Kluivert ha detto al propria in merito al lungo stop a cui è stato sottoposto insieme ai suoi compagni a causa del virus: "Non ero mai rimasto fermo così a lungo, mi manca tantissimo giocare allo stadio davanti ai tifosi. Sono convinto che se dovessimo riprendere lotteremo per un posto in Champions League".

(La Repubblica)