Inter in rivolta: nessuno va in ritiro. La Serie A vuole già un nuovo protocollo

Ieri l'ad dell'Inter Marotta in una assemblea informale dei club di Serie A ha fatto presente che con il protocollo di Figc e Comitato tecnico scientifico i nerazzurri non sarebbero stati in grado di fare il ritiro alla Pinetina. A tre giorni dall'inizio degli allenamenti collettivi, il fronte dei club chiede la revisione di un protocollo che ritiene inapplicabile. L'Inter lamenta anche il problema del reperimento dei tamponi in Lombardia, ma soprattutto la mossa di Marotta è un assist ai giocatori, che respingono l'idea del ritiro di due settimane.

Con l'Inter si sono schierati molti club: Milan, Atalanta, Napoli, Fiorentina, Verona, Torino, Udinese, Sampdoria e Genoa. E' quanto accaduto appena 24 ore dopo il voto unanime con cui la Lega di A chiedeva di ripartire il 13 giugno. Ora il timore è che dietro questa mossa ci sia l'intento di non tornare a giocare. Subito dopo la riunione è intervenuto Gravina che sostanzialmente ha risposto: "Se non volete il ritiro, continuate con gli allenamenti individuali fino al 13 giugno".

(La Repubblica)