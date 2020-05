Intanto Smalling strizza l'occhio: «Orgoglioso di questo club»

C’è mezza Europa su Chris Smalling e il Man Utd punta a ricavarne il massimo. La trattativa per il riscatto da parte della Roma non è semplice, sia per la richiesta (20 milioni) che per la concorrenza: in Inghilterra interessa a Tottenham e Arsenal, in Italia Inter e Juve si potrebbero fare avanti. Per Fonseca Smalling è essenziale e la società cercherà di accontentarlo, magari cambiando formula: dal prestito secco oneroso al prestito, sempre oneroso, con obbligo di riscatto.

«La Roma ha un cuore molto grande. L’ho notato rapidamente qui. Ha aiutato molto le persone, senza limiti. È fantastico, ne sono molto orgoglioso», le sue parole di ieri al Times. Basterà tutto questo affetto per restare a Trigoria?

(Gasport)