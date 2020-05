Instagram, Mkhitaryan ricorda l’Europa League con il Manchester United: “Quella vittoria fu per mio padre”

Nella stagione 2016/2017 Mkhitaryan fu protagonista con il Manchester United vincendo l'Europa League contro l'Ajax. L’armeno fu decisivo in finale, andando in gol insieme a Pogba. E il giallorosso ha voluto ricordare la vittoria del trofeo sul proprio profilo Instagram, mettendo un pensiero anche per suo papà: “Questo gol, questa vittoria fu per mio padre"