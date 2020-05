«Infortunato chi ha il virus. Fermo solo lui»

IL GIORNALE (M. DI DIO) - [...] Lotito voleva far allenare la squadra il 23 marzo, nel pieno dell'espansione del virus, e con una decina di casi positivi ufficializzati in serie A; il gruppo biancoceleste fu «beccato» a metà maggio a disputare partitelle tre contro tre in un periodo di alle­namenti individuali, pochi giorni prima dell'ok del Cts per le sedute di squadra. [...]

E alla vigilia dell'incontro decisi­vo per avere il via libera alle gare da giugno, lo stesso Pulcini entra a gamba tesa. Attaccando il Comitato tecnico scientifico sul tema più spi­noso del protocollo: la quarantena di squadra per un positivo che do­vrà durare 14 giorni anche in perio­di di partite. "Mettere in quarantena 50 persone nel caso ci sia un solo con­tagio è contro il codice deontologico. Una persona sa­na deve essere considerata sana e non malata, mi potrebbero radiare dall'albo dei medici. Farò di tutto per far valere le mie ragioni e non metterò in quarantena un soggetto sano". Anche in questo la Lazio vuo­le andare controcorrente.