Il valzer triste del calciatore solitario

Mentre da domani il lockdown inizierà ad allentarsi e si proverà a riprendere a vivere come eravamo abituati a fare un tempo, i dubbi sulla ripresa del campionato di Serie A continuano a rimanere molti. In particolare la domanda è, il calcio potrà ripartire ancora? Roma e Lazio in attesa di sapere come andrà a fine hanno avuto l'ok per far allenare i propri atleti nei rispettivi centri d'allenamento, ma niente sarà come prima. Lo stesso rapporto che ha sempre caratterizzato ogni seduta tra i calciatori, con battute, sorrisi e esercizi fatti a gruppi, verrà sostituito da un valzer silenzioso, in cui sarà obbligatorio rispettare la distanza di dieci metri tra ogni atleta e si dovrà ridurre al minimo ogni tipo di contatto e rapporto. Insomma non ci sarà alcuna forma di condivisione, nonostante il calcio non sia fatto si singoli e assoli, ma da una squadra, da un gruppo. Se sarà possibile riprendere il campionato in queste condizioni solo il tempo saprà rivelarcelo.

(La Repubblica)