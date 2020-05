Il rinforzo fatto in casa

La Roma scopre i rinforzi fatti in casa. Questa lunga sosta dovuta alla pandemia, infatti, sta permettendo ad alcuni giocatori di riavvicinarsi al campo con cautela dopo lunghi stop. Da Zappacosta a Pastore e Zaniolo. I primi due da qualche giorno si allenano con il gruppo, mentre Zaniolo tornerà ad allenarsi con la squadra tra un paio di settimane e vorrebbe regalarsi, per il suo ventunesimo compleanno (2 luglio), una convocazione. Un rientro importante sarà anche quello di Zappacosta, considerato ad inizio anno il terzino titolare. Discorso a parte merita Pastore, che a fine ottobre sembrava rinato giocando alla grande 4 gare consecutive da titolare. Potrebbe rivelarsi importante in un finale di stagione che si giocherà in piena estate, con ritmi più lenti.

(il messaggero)