Il Psg fa shopping a Roma: Pellegrini e il baby Calafiori

LEGGO (F. BALZANI) - «Parigi è una festa», scriveva Hemingway. E potrebbe esserlo pure per il bilancio della Roma vista la voglia di shopping capitolino di Leonardo, ds del Psg che cerca il prossimo anno il 10° scudetto per agganciare il Saint Etienne nei record della Ligue 1. Nel mirino dei parigini c’è da tempo Lorenzo Pellegrini anche perché la clausola da 30 milioni (pagabile in due annualità) fa gola a tutti. Il rinnovo del centrocampista con la Roma è ancora tutto da definire, così l’ipotesi di un trasferimento sotto la Torre Eiffel al fianco di Verratti diventa più di una tentazione anche perché per lui è pronto un quadriennale da 4 milioni a stagione. L’altro obiettivo di Leonardo è Riccardo Calafiori, terzino della Primavera assistito da un certo Mino Raiola. La Roma ha intenzione di prolungare il suo contratto (scadenza 2022) adesso che compiuto 18 anni, ma il Psg fa sul serio e potrebbe convincere la Roma a realizzare una ricca plusvalenza in stile Luca Pellegrini: guarda caso sempre della scuderia Raiola.