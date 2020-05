Il protocollo: test, questionari e doppio pullman, domani l'invio a Spadafora

Tutto pronto o quasi per l’invio del nuovo protocollo che contiene le linee guida per la ripresa della Serie A. La Lega ha già girato la parte di sua competenza alla Federcalcio, domani il documento sarà spedito al ministero dello Sport. Per le misure organizzative si è messo a punto un sistema particolarmente dettagliato: trasferte con due pullman, un massimo di 300 persone presenti, divieto di qualsiasi protesta in campo a distanza ravvicinata dall’arbitro.

Per il momento confermate tutte le linee guida già previste per gli allenamenti, la novità è la maggiore frequenza di test sierologici. Si sta lavorando per un dispositivo a risposta immediata, che potrebbe essere predisposto all’ingresso degli stadi (nei centri sportivi le modalità di prelievo saranno gestite dai singoli club).

Tutte le 300 persone autorizzate per le trasferte compileranno un questionario di 8 domande per accertare che negli ultimi 14 giorni non abbiano avuto sintomi o contatti con altre persone che hanno contratto il virus, esposizione in un’area a rischio, o abbiano effettuato test. Non ci sarà più il tradizionale ingresso collettivo delle squadre e la conferenza stampa a fine partita avverrà con raccolta delle domande via whatsapp.

