Il medico biancoceleste: «Potrei dimettermi»

Arriva la smentita sulla partitella da parte della Lazio tramite le parole del responsabile sanitario Pulcini: «Io ho il compito di vigilare. Mercoledì non ero a Formello ma c’erano altri quattro colleghi e mi è stato assicurato che non è stato violato alcun protocollo. Anche perché altrimenti dovrei dimettermi, se la situazione sfuggisse al mio controllo. Se quel che è stato fatto però ha violato la legge, faccio mea culpa da parte di tutti». In realtà, già durante il lockdown alcuni biancocelesti avevano corso nel centro sportivo: Milinkovic, Marusic, Luiz Felipe, Immobile e Acerbi, oltre agli infortunati Leiva e Vavro.

Il club biancoceleste assicura di aver rispettato i dettami, eppure intorno al centro nell'ultima settimana sono diventati sempre più alti i teloni verdi, dopo i richiami ai cronisti a non scattare foto e video. A Lotito è stato detto che sono state utilizzate delle sagome, che non c’è stata nessuna partitella tre contro tre dei suoi giocatori, ma proprio da qualche giorno è diventato pari (prima erano 5 per campo) il numero dei mini-blocchi a Formello. La Procura Figc potrebbe aprire un'inchiesta.

(Il Messaggero)