Il governo si divide sul pallone. Spadafora prende altro tempo

Il calcio alla prova della Fase 2. L’idea del Ministro Spadafora di staccare definitivamente la spina è sempre lì ma non sembra essere domani il giorno giusto. Con l’inizio della nuova fase, se i contagi cresceranno nuovamente, e il rischio è concreto, allora il Governo potrebbe dire che non ci sono le condizioni mediche per ricominciare. Alcuni hanno poi proposto alla Federcalcio di chiedere al governo un decreto che permetta di bloccare promozioni e retrocessioni, sul modello del decreto "salva calcio" del 2003: l'effetto sarebbe una Serie A con 22 squadre e una B a 20 o a 21. Il presidente Gravina però non sembra neanche valutare la possibilità, piuttosto pensa di risolvere il campionato con playoff e playout: non porterà la proposta al Consiglio federale di venerdì, prima aspetterà di capire cosa vorrà decidere il governo. Tutti comunque aspettano la decisione della Bundesliga. La Merkel domani dovrebbe decidere il destino della Bundesliga dove intanto, insieme alla serie B tedesca, sono stati trovati altri 10 giocatori positivi.

(la repubblica)