Il governo prende tempo, tensione sul protocollo

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è stato categorico: per ora di riaprire il calcio non se ne parla. E allora ecco la Serie A prova a forzare la mano. Intanto il Ministro ieri è tornato a parlare: «Stiamo lavorando per le linee guida per gli sport di squadra». Con tanto di hashtag #losportriparte. «Nessuno ci ha chiamato. Restiamo in attesa» ripete il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Il nodo resta il Protocollo, Gravina attende un segnale su quello presentato dalla Serie A, il Governo voleva farne uno valido per tutti. Gli altri nodi sono sempre gli stessi: i positivi e i tamponi. Nel primo caso la commissione medica della Figc intende trattarli come infortunati, 5-7 giorni di isolamento; mentre l'Esecutivo spinge per la quarantena. La novità più grande riguarda i test sierologici. Saranno preferite ai tamponi. Dalle Immunoglobuline G e da quelle M si può avere maggiore chiarezza sullo stato del contagio. Il tampone sarà fatto sono nei casi sospetti.

(il messaggero=