Il Governo dice sì alle partitelle anche senza ritiri. Spadafora rilancia: "Il 28 si decide se ripartirà la A"

La Serie A vede una luce in fondo al tunnel. Nella giornata di ieri infatti è stato approvato dalla Commissione Tecnico Scientifica del Governo il nuovo protocollo creato dalla commissione medica della FIGC, che non prevede isolamento per tutti i membri della squadra in caso di positività di un giocatore. In aggiunta nella giornata di domani le squadre potranno anche tornare ad allenarsi in gruppo, senza dover ricorrere al ritiro dei propri elementi all'interno del centro sportivo. Il Ministro dello Sport Spadafora ha anche annunciato che il 28 maggio si terrà un incontro tra il Governo e i vertici del mondo del calcio, che deciderà se, come e quando la Serie A potrà ripartire. In questo scenario il presidente Gravina continua a non scartare del tutto la possibilità di far disputare il finale di stagione attraverso i playoff, per l'assegnazione dello scudetto, e i playout, per decretare le squadre che dovranno retrocedere in Serie B.

(gasport)