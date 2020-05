Il fondo Cvc irrompe nella Serie A

Calcio fermo ai box da due mesi, ma per la Serie A questa prima parte del 2020 potrebbe anche finire per essere il momento di un’importante svolta: l’apertura ai fondi d’investimento internazionali. E la controparte che ha bussato alle porte dei club della massima serie italiana non è l’ultima arrivata trattandosi del fondo Cvc: 82 miliardi di dollari investiti in asset e il controllo in Italia, fra gli altri, di Sisal e Recordati. [...]

[...] Cvc punterebbe a acquistare una minoranza nella società proprietaria dei diritti tv. [...] Questa quota di minoranza, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere valutata 1,6 miliardi di euro. [...] Nel calcio Cvc più volte si è interessato a operazioni e dossier. Alcuni mesi fa il suo nome era circolato anche nella trattativa per acquisire la As Roma da James Pallotta. [...]

(Il Sole 24 Ore)