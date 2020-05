Il codice Chiellini: morsi e ossa rotte

IL FATTO QUOTIDIANO (P. ZILIANI) - Giorgio Chiellini ci insegna il calcio. O meglio lo sport. Anzi la vita. Tutti ne avvertivano il bisogno e per for­tuna è successo. [...] Parlando degli avversari che nel suo lungo cammino ha in­crociato sulla sua strada, Chiellini ci parla di sè: e ci dice molto. A co­minciare dall'elogio del "migliore difensore del mondo", ossia Sergio Ramos del Real Madrid. [...]

Lui stravede per Ramos per il suo "essere sempre decisivo negli interventi, anche in quelli fuori logica compresi gli infortuni che provoca, che sembrano frutto di un'astuzia diabolica. Quello su Salah fu un col­po da maestro". Dunque, Chiellini invidia a Ramos l'arte so­praffina di rompere un arto a un col­lega quando l'importanza della partita lo chiede. [...]

Ecco, Chiellini ce lo ha spiegato: il segreto è rompere arti e morsicare il collo gli avversari. Da figlio di puttana consapevole. Solo così lo si ca­pisce: che sei intelligente.